Уфа, 1 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в пустом резервуаре объемом 1000 куб. метров в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Резервуар с нефтью

Сообщается, что днём 1 июня спасатели получили информацию о пожаре на Белорецком участке слива-налива Абзелиловской нефтебазы регионального отделения «Башкирия» в Белорецком районе, в селе Железнодорожный.

Прибыв на место происшествия, горения они не зафиксировали.

«По предварительным данным известно, что при проведении работ по очистке резервуара произошёл хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре (объём 1000 м3), что привело к деформации резервуара», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что к счастью никто не погиб. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Они были доставлены в медучреждение.