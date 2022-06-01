В Башкирии на нефтебазе произошёл хлопок газовоздушной смеси
Уфа, 1 июня, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в пустом резервуаре объемом 1000 куб. метров в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщается, что днём 1 июня спасатели получили информацию о пожаре на Белорецком участке слива-налива Абзелиловской нефтебазы регионального отделения «Башкирия» в Белорецком районе, в селе Железнодорожный.
Прибыв на место происшествия, горения они не зафиксировали.
«По предварительным данным известно, что при проведении работ по очистке резервуара произошёл хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре (объём 1000 м3), что привело к деформации резервуара», — сообщает пресс-служба.
Сообщается, что к счастью никто не погиб. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Они были доставлены в медучреждение.