Москва, 1 июня, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Исключить Россию из нефтяных сделок не так-то просто, и страны ОПЕК это прекрасно понимают, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

alex.ch Штаб-квартира ОПЕК в Вене

«С учётом глобального энергетического кризиса, потеря российской доли для мирового сообщества будет очень болезненна и, более того, невосполнима.

Вся эта информация умышленно вбрасывается Западом для нагнетания и без того «нездоровой» атмосферы на рынке энергоносителей.

В конечном счёте, в совокупности с эмбарго, это может привести к ещё большему росту цен, что вредит, в первую очередь, самим западным государствам.

В ближайшее время мир не сможет обойтись без российских углеводородов, и нефти в том числе. Пока Запад это не признает, ситуация для них будет только ухудшаться», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые члены Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) изучают идею о приостановке участия России в сделке по добыче нефти (ОПЕК+).

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