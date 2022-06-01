Курск, 1 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 30 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Yanao.ru Коронавирус

1 июня выявлен 41 случай заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 118 тыс. 346 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 115 тыс. 287 пациентов, в том числе 73 — за последние сутки.

Всего скончались 2483 человека. Подтвержден один новый летальный случай.