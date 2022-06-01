Амстердам, 1 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Россия не навязывается компании из Нидерландов GasTerra, которая ранее отказалась оплачивать российский природный газ в рублях. Об этом 1 июня заявил посол РФ в Амстердаме Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия-24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Голландцы сделали свой выбор, мы не навязываемся, не хотят покупать наш газ, ну и не надо, мы найдем другие рынки сбыта, а вот голландцам придется задуматься, крепко задуматься, как выходить из создавшейся ситуации», — сказал он.

При этом российский посол уточнил, что GasTerra является государственной компанией и потому должна оглядывается на политику нидерландского правительства, носящей в течение последнего времени ярко выраженный антироссийский характер.

«Как и многие другие страны, Голландия вознамерилась наказать Россию за проведение нами специальной военной операции в защиту народа Донбасс», — пояснил Шульгин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние несколько дней цены на бензин в Румынии выросли в четыре раза.