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Талибы* в Афганистане не пустили женщин-журналистов на собрание СМИ
*Талибы — запрещённая в России организация
Маймана,
1 июня 2022, 15:03 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Фарьяб сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили женщинам-журналистам присутствовать на встрече, посвящённой проблемам СМИ, которая состоялась 31 мая. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Афганистан
(сс) ArmyAmber
Встреча состоялась в связи с тем, что на прошлой неделе трое фарьябских журналистов были арестованы прокуратурой провинции, а затем отпущены под залог.
Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили женщинам-журналистам присутствовать на встрече в провинции Герат.
История вопроса
Проблемы современных СМИ в целом сводятся к двум взаимоисключающим тезисам — свободе слова и необходимости борьбы с фейковыми новостями. Злоупотребления первой приводят к обилию непроверенной, а зачастую и ложной информации, выдаваемой для достижения определенных целей. С другой стороны борьба с ними со стороны государства и крупных интернет-корпораций приводит к фактическому введению цензуры и произволу, от которой страдают уже добросовестные участники. Каждая страна находит баланс в этих качелях по своему. В России, к примеру, закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность.