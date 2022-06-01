* Талибы — запрещённая в России организация

Маймана, Афганистан, 1 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Фарьяб сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили женщинам-журналистам присутствовать на встрече, посвящённой проблемам СМИ, которая состоялась 31 мая. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) ArmyAmber Афганистан

Встреча состоялась в связи с тем, что на прошлой неделе трое фарьябских журналистов были арестованы прокуратурой провинции, а затем отпущены под залог.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили женщинам-журналистам присутствовать на встрече в провинции Герат.