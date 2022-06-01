Иркутск, 1 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. На утро 1 июня в Иркутской области действует один лесной пожар на площади 1730 га в Усть-Илимском районе, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Правительство Иркутской области Пожар в Приангарье

Также известно, что полностью локализовано три пожара на площади 10 550 га, ликвидировано за минувшие сутки девять пожаров на площади 692,4 га.

В тушении всех лесных пожаров было задействовано 610 человек: 416 пожарных-десантников, 111 сотрудников лесопожарных формирований, 83 мобилизованных гражданина, а также 83 единицы наземной техники.

В авиамониторинге — один самолёт Ан-2. Два вертолёта Ми-8 были задействованы в тушении пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области до 3 июня продлён режим ЧС

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