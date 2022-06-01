Кострома, , 15:31 — REGNUM С начала специальной военной операции на Украине 19 жителей Костромской области оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на ГАС «Правосудие» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Большинству из них назначили минимальные штрафы в размере 30 тысяч рублей. Всего в суды поступили 22 административных протокола, они были составлены на 12 жителей Костромы и 10 жителей из Костромского, Буйского, Шарьинского, Кологривского, Нерехтского, Макарьевского и Галичского районов.

Десять костромичей не согласились с решениями судов первой инстанции и подали жалобы в Костромской областной суд. Пять из них отклонено, ещё столько же находятся на рассмотрении. Уголовных дел по статье о фейках про российскую армию в суды региона не поступало.

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