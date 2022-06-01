Кострома, 1 июня 2022, 15:31 — REGNUM С начала специальной военной операции на Украине 19 жителей Костромской области оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на ГАС «Правосудие» сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Большинству из них назначили минимальные штрафы в размере 30 тысяч рублей. Всего в суды поступили 22 административных протокола, они были составлены на 12 жителей Костромы и 10 жителей из Костромского, Буйского, Шарьинского, Кологривского, Нерехтского, Макарьевского и Галичского районов.
Десять костромичей не согласились с решениями судов первой инстанции и подали жалобы в Костромской областной суд. Пять из них отклонено, ещё столько же находятся на рассмотрении. Уголовных дел по статье о фейках про российскую армию в суды региона не поступало.
Справка: статья 20.3.3. КоАП РФ вводит ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил «в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Она начала действовать с 4 марта 2022 года и предполагает штраф в размере от 30 до 100 тысяч для граждан, от 100 до 300 тысяч для должностных лиц и от 300 тысячи до 1 млн рублей — для юридических лиц. Ранее по ней оштрафовали костромскую студентку Ирину Шумилову и священника Иоанна Бурдина. Девушка вышла на Октябрьскую площадь Костромы с плакатом, а священник выступил против спецоперации во время проповеди в храме.
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