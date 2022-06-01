Москва, 1 июня, 2022, 15:03 — ИА Регнум. России вреден этнический национализм, но полезен национализм общекультурный, общеязыковой и общегосударственный. Об этом 1 июня заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM

«К вопросу национальной идеи… это тоже данные 2019 года: Россия многонациональная страна, можно ли назвать жителей России единым народом? Да, мы один народ, собравший в себя разные этносы — 41%. Нет, можно говорить только о союзе народов, но не о едином народе — 29,1%. 14,2% — сложность сказать, но особый народ. Вот это «сложно сказать» и «да, мы все один народ» — это 51%. Да, это много. Это не просто большинство, это динамическое большинство. Это хорошо», — заявил Колеров.

При этом у российского народа размыто представление о национализме как таковом.

«У него традиционно плохо с терминологией и он не боится слова «этнический», сам являясь совершенно таблицей Менделеева. Если к нему самому обратить эти этнические требования, то он, конечно, не пройдёт никакую инквизицию», — отметил главный редактор ИА REGNUM.

Согласно опросу ИА REGNUM, на вопрос «кто такой русский?» ответили «принадлежность к русской культуре» (21%), «состояние души» (22,3%), «гражданство» (19,3%) и «национальность» (34,2%).

«Как они понимают эту национальность, надо дальше изучать. Я понимаю как личное самоопределение. Александр Блок, Владимир Даль — это русские. Сумасшедший дьявол тот, кто будет это отрицать», — указал он.

В свою очередь, на вопрос о наличии представителей других национальностей в семье граждане отвечают следующим образом: «вроде как есть» — 21,5%, «только один представитель» — 11,3%, «нет» — 38,7%.

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