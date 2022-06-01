Москва, , 15:01 — REGNUM Хотя Shell и Orsted заявили об отказе осуществлять платежи за природный газ в рублях через счета в Газпромбанке, преждевременно говорить об отсутствии поставок российского газа, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вероятнее всего, британско-голландская и датская компании рассматривают вариант приобретения реверсного российского газа у европейских стран, которые согласились на использование рублей в расчётах и не прекратили закупки.

Газпром устраивает такой вариант развития событий, ведь не столь важно, кто является плательщиком, но зато сохранится экспортная выручка, не будет переизбытка топлива. В противном случае надо будет искать других покупателей на мировом рынке, что тоже не всегда возможно.

Не будет удивительным, если вновь на первый план выйдут политические интересы ЕС, а не экономические потребности. Понятно, что по факту газ будет российским, но только продавцом европейская компания, которая возьмёт свой процент за реверс газа.

То есть он станет дороже, что в итоге означает переплату конечным потребителем за топливо. С другой стороны, это лучше для ЕС, чем вовсе остаться без природного газа.

Для России оба варианта приемлемы, так как во втором случае сможет быть простимулирована газификация внутри страны, заявления о которой делаются на протяжении уже продолжительного времени», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки российского природного газа в Нидерланды и Данию прекращены с 1 июня, заявили в Газпроме.

Читайте также: Газпром с 1 июня прекратил поставки газа в Нидерланды и Данию