Москва, , 15:13 — REGNUM Освобождение города Бахмута (Артемовска) позволит развернуть наступление в центр Донбасса и приблизиться к его полному освобождению от ВСУ. Именно поэтому все украинские силы стягиваются сюда. Таким образом оценил ситуацию в зоне проведения специальной операции на Украине военный писатель и ополченец Владлен Татарский (Максим Фомин).

Спецоперация на Донбассе ИА REGNUM

По его мнению, киевский режим высоко ценит Бахмут, поэтому здесь будет серьезное сопротивление наступающим силам. Помимо роли транспортного узла, город является поставщиком соли и угля на Украину, что в текущих условиях критически важно для Киева.

«Артемовск, переименованный в Бахмут, является одним из ключевых звеньев обороны, выстроенной ВСУ по линии Соледар — Бахмут — Дзержинск, — отметил Татарский. — В этом городе было огромное подземное хранилище боеприпасов и вооружений. Сейчас оно скорее всего пустое, но его можно использовать как укрытие для обороняющихся сил. Также это один из ключевых городов для Украины, где расположены предприятия по добыче соли и угля. Уже сейчас в Киеве наблюдается дефицит соли».

По последним данным, бои идут уже на расстоянии пяти километров от города. На этом направлении наступают отряды «ЧВК Вагнера», ранее освободившие Попасную. Чтобы сдержать их, в Бахмут перебрасываются все доступные резервы ВСУ, а также обученное подкрепление. Сюда переводят подразделения украинской армии, в том числе, те, что отводят из Северодонецка. Также в городе уже замечены поставленные Польшей танки Т-72. Помимо этого, по словам официального представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в этом районе размещена дальнобойная артиллерия противника.

«Прорыв обороны в районе Артемовска позволит наступать в центральную часть Донбасса, поэтому они будут за него драться, как и за Попасную ранее. Противник приложит все усилия, чтобы нас там прижать. Но, как я понимаю, на острие атаки — «группа Вагнера», поэтому ВСУ здесь ничего не светит. Они специализируются на решении особо сложных задач», — заявил Владлен Татарский.