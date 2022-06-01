Владлен Татарский объяснил, почему ВСУ перебрасывают все силы к Бахмуту
Москва, 1 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Освобождение города Бахмута (Артемовска) позволит развернуть наступление в центр Донбасса и приблизиться к его полному освобождению от ВСУ. Именно поэтому все украинские силы стягиваются сюда. Таким образом оценил ситуацию в зоне проведения специальной операции на Украине военный писатель и ополченец Владлен Татарский (Максим Фомин).
По его мнению, киевский режим высоко ценит Бахмут, поэтому здесь будет серьезное сопротивление наступающим силам. Помимо роли транспортного узла, город является поставщиком соли и угля на Украину, что в текущих условиях критически важно для Киева.
По последним данным, бои идут уже на расстоянии пяти километров от города. На этом направлении наступают отряды «ЧВК Вагнера», ранее освободившие Попасную. Чтобы сдержать их, в Бахмут перебрасываются все доступные резервы ВСУ, а также обученное подкрепление. Сюда переводят подразделения украинской армии, в том числе, те, что отводят из Северодонецка. Также в городе уже замечены поставленные Польшей танки Т-72. Помимо этого, по словам официального представителя народной милиции ЛНР Андрея Марочко, в этом районе размещена дальнобойная артиллерия противника.