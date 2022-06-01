Новосибирск, , 15:00 — REGNUM Из Новосибирской области сегодня, 1 июня, была отправлена рекордная партия гуманитарного груза — более 51 тонны — для жителей Донецкой Народной Республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Гуманитарная помощь Правительство Новосибирской области

Отмечается, что с инициативой в поддержку ДНР выступили предприниматели региона.

«Сейчас, когда предприятия узнали о закреплении нашего региона за Беловодским районом ЛНР, стали обращаться с предложением отправить в район специалистов, добровольцев, которые будут заниматься необходимой работой по восстановлению на месте, готовы отправить стройматериалы и так далее. А груз, который мы отправляем сегодня пойдёт на общие нужды жителей Донбасса», — отметил заместитель губернатора региона Сергей Сёмка.

Гуманитарный груз отправлен автопоездом из трех автомобилей. Всего от Новосибирской области на Донбасс уже отправлено более 400 тонн гуманитарной помощи.