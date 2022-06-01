Вена, 1 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Австрийская нефтегазовая компания OMV осуществила платеж за российский газ по новой схеме. Об этом 1 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

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«Мы заплатили в мае в соответствии с новым способом оплаты. Никаких проблем при этом не было», — сказал представитель компании.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром с 1 июня прекратил поставки российского природного газа в Нидерланды и Данию.

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