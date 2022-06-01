Чебоксары, , 15:00 — REGNUM В Чувашии возросло суточное число заразившихся коронавирусом и увеличилось количество летальных исходов от COVID-19. Соответствующую информацию приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 1 июня, всего в Чувашии лабораторно выявлено 80 040 случаев заражения коронавирусом, из них 30 и 31 мая подтверждено соответственно 43 и 50 случаев заражения.

Вылечились от ковида 74 759 жителей Чувашии, из них 31 мая выздоровели 73 пациента. В целом доля выздоровевших превышает 93,4%.

Количество вновь госпитализированных снизилось: если 30 мая направлены в ковидные стационары 58 больных, то 31 мая — 52 человека.

Число жертв пандемии продолжает расти: в Чувашии от ковида умерли 4638 пациентов, в том числе 31 мая — один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашию поступило 2190 2190 комплектов доз вакцины от ковида для несовершеннолетних.