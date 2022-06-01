Лос-Анджелес, США, , 15:16 — REGNUM Аналитический центр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выпустил июньский прогноз об экономическом положении страны, который предсказывает резкое замедление в отдельных частях американской экономики на фоне разрушительных экономических потрясений, сообщает 1 июня портал PR Newswire. В условиях продолжающегося конфликта на Украине и локдаунов в Китае мировая экономика продолжает испытывать трудности с поставками и повышением цен на сырье.

Лос-Анджелес, штат Калифорния, США (сс) Eric Chan

В связи с этими шоками инфляция, которая раньше казалась кратковременной, перешла в устойчивую, и потребители ожидают еще более высоких темпов инфляции в ближайшие годы. Эти ожидания усложняют задачу ФРС по сдерживанию инфляции. Прогноз Калифорнийского университета предполагает, что для этого ФРС значительно повысит процентные ставки в 2022 году, что замедлит потребительский спрос, особенно на жилье и потребительские товары длительного пользования. Повышение ставок также будет тормозить инвестиции в бизнес.

Замедление роста потребительских расходов и бизнес-инвестиций должно привести спрос в соответствие с предложением и смягчить последствия нарушений в цепочках поставок и товарного дефицита. Хотя в ближайшие два года рецессии не ожидается, риск ее наступления, безусловно, возрос. Возможно, что продолжающиеся глобальные экономические потрясения затруднят восстановление экономики США, а ФРС слишком быстро ужесточит политику, и это может привести к рецессии.

Аналитики университета также не ожидают, что ФРС снизит базовую инфляцию до целевого уровня в 2% раньше 2024 года даже при ужесточении денежно-кредитной политики, которое ожидается в этом и в 2023 году.

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