Курган, , 14:59 — REGNUM В Курганской области за сутки на 1 июня с коронавирусной инфекцией госпитализировано 13 человек, выписаны по выздоровлению 57 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Всего за сутки выявлено 23 заражённых коронавирусом курганцев. Это на трёх человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 1 июня выявлено 104 593 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 643 человек, скончались 1436 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).

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