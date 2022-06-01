Курган, 1 июня 2022, 14:59 — REGNUM В Курганской области за сутки на 1 июня с коронавирусной инфекцией госпитализировано 13 человек, выписаны по выздоровлению 57 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 23 заражённых коронавирусом курганцев. Это на трёх человек больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 1 июня выявлено 104 593 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 643 человек, скончались 1436 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).
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