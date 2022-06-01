Курган, 1 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 1 июня с коронавирусной инфекцией госпитализировано 13 человек, выписаны по выздоровлению 57 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Всего за сутки выявлено 23 заражённых коронавирусом курганцев. Это на трёх человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 1 июня выявлено 104 593 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 643 человека, скончались 1436 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).