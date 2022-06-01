Иркутск, 1 июня, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Приангарье при поддержке правительства региона организована работа Клуба экспортеров. Как сообщает 1 июня его телеграм-канал, клуб будет работать на базе Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«В 2021 году предприниматели региона совершили прорыв, увеличив объем экспорта на 40%, что позволило региону по этому показателю войти в топ-10 субъектов России. Мы должны сохранить такую динамику, ведь экспорт — один из важнейших показателей конкурентоспособности региона и страны в целом. Сейчас крайне важно пересмотреть что и как мы экспортируем. Пока у нас преобладают крупные экспортеры. Масштабная задача, в том числе и Клуба, — изменить структуру экспорта, вовлечь в эту деятельность как можно больше субъектов малого и среднего предпринимательства», — сказала министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Иркутской области начал работу «Экспортный десант». В 2022 году Экспортный десант посетит 21 муниципальное образование. Ежемесячно команда десанта будет встречаться с малым бизнесом и выявлять компании с высоким экспортным потенциалом, чтобы адресно дать консультации на тему возможных точек роста и выхода на перспективные рынки сбыта.

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