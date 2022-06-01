Москва, 1 июня, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Российская компания «Газпром» полностью остановила поставку газа подразделению компании Shell в Германии. Сообщение об этом опубликовано 1 июня в телеграм-канале Газпрома.

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Отмечается, что к концу рабочего дня 31 мая компания «Газпром экспорт» так и не получила платёж в рублях за газ, поставленный в апреле, от компании Shell Energy Europe Limited.

«Газпром полностью остановил поставку газа компании Shell Energy Europe Limited в связи с неоплатой в рублях», — указали в компании.

В соответствии с мартовским указом президента России Владимира Путина, напомнили в компании, платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях. Об этом контрагентов своевременно информировали.

Контракт с Shell предусматривал поставку газа в Германию в объёме до 1,2 млрд кубометров в год.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня Газпром также прекратил поставлять газ в Нидерланды и Данию.

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