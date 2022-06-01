* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:57 — REGNUM В афганской провинции Панджшер продолжаются боестолкновения между Фронтом сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Руха. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, столкновения начались около 07:00 1 июня в районе Хесарак уезда Руха и продолжается до сих пор. Источники сообщают, что в ходе столкновений убиты по меньшей мере 13 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники не комментируют потери сил Фронта сопротивления.

Собеседники добавили, что боестолкновения начались с атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции фронта.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Напомним, накануне, 31 мая, произошло столкновение сил Фронта сопротивления и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Чамалорда уезда Руха.