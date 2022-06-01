Москва, , 15:06 — REGNUM Известный певец Юрий Шевчук хочет, чтобы покинувшие Россию артисты перестали конфликтовать с теми, кто остался в стране. Об этом сообщил портал Телепрограмма«‎ 1 июня.

Юрий Шевчук Кадр из интервью для проекта «‎Редакция»‎

«‎Надо рубиться за светлую и добрую Россию. Не там, а здесь. Споров много, ссор много. Меня это очень удручает. Должны все вместе обняться. Хватит ругаться и ссориться. Надо рубиться за какой-то свет в конце тоннеля, в который я искренне верю. Иначе бы мы так не рубились на концертах в России», — рассказал музыкант. Помимо этого, Шевчук признался, что понимает артистов, покинувших родину, но сам не планирует эмигрировать.

Ранее Юрий Шевчук объявил о прекращении концертной деятельности «ДДТ» в России. Подобное решение связано с массовой отменой выступлений коллектива по всей стране.

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