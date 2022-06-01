Донецк, , 14:53 — REGNUM В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов получил ранения один мирный житель. Об этом 1 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица — мужчины 1957 г. р. в результате обстрела Петровского района Донецка», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что при обстреле киевских боевиков также получили повреждения два жилых дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики 18-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины отказался продолжать вести боевые действия.