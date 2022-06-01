Магадан, 15 февраля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. В Магаданской области переводить оборудование на цифровое вещание помогают волонтёры и сотрудники администраций муниципалитетов. Об этом заявил заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Магаданской области, начальник отдела информатизации и систем электронного правительства Юрий Джафаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из сериала «Наша Russia». ТНТ. с 2006 года Перед телевизором

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По его словам, в основном обращения с просьбами о помощи в решении проблем, возникших при переходе на цифровое телевещание, поступают из Магадана.

«Поступает очень большое количество обращений. Люди просят оказать им помощь в выборе оборудования, которое необходимо для перехода на цифровое телевидение. Очень многие интересуются, в чём разница между аналоговым и цифровым вещанием и почему произошёл данный переход, но основная масса обращений — по поводу помощи в настройке оборудования, в основном это люди преклонного возраста», — рассказал Юрий Джафаров телеканалу «Вести-Магадан».

По его словам, обращения граждан тем не менее не носят массового характера благодаря тому, что «работа по информированию населения проводится активно и сравнительно долгое время». Из городских округов поступает всего по 2−3 обращения, а в Магадане ежедневно работает 10 специально обученных молодых волонтёров.

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Не удалось запустить цифровое вещание в четырёх населённых пунктах — посёлках Транспортный и Гастелло (Тенькинский городской округ), Карамкен (Хасынский городской округ) и Мальдяк (Сусуманский городской округ). Жителям этих поселений предоставлена возможность приобретения спутникового оборудования по льготной цене, подчеркнул Юрий Джафаров.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин рассказал о логистических сложностях с доставкой цифрового оборудования в Магаданской области. Причиной этих проблем он назвал отдалённости территорий и морозы.

«Единственный регион, где возникали логистические сложности из включённых в первый этап, это был Магадан в связи с его достаточной удалённостью, — цитирует Алексея Волина РИА-Новости. — Плюс в Магадане отключение выпало на очень низкие температуры. Сильный минус был связан с логистикой. Но всё равно никаких перебоев в Магадане не было, вплоть до того, что «Почта России» самолётом направила в свои отделения, чтобы был резерв по цифровым приставкам. Потребовавшиеся 48 комплектов цифрового телевидения по трассе тащили из Якутска. Но логистическая операция тоже была успешно проведена».

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В Магаданской области в рамках подготовки к переходу на цифровое вещание было приобретено 3 800 приставок и 9 тысяч телевизоров, из них только 340 экземпляров оборудования покупалось уже после того, как перестало работать аналоговое ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, первая волна перехода с аналогового на цифровое телевещание началась в России 11 февраля и коснулась Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей и Чечни. Ранее, в декабре 2018 года, переход был опробован на Тверской области, а с 15 апреля аналоговое вещание будет прекращено ещё в 20 регионах России.