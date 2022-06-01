София, , 14:53 — REGNUM Суд города Плевен на севере Болгарии признал виновными трех сотрудников МВД в краже вещественных доказательств на общую сумму в 2 млн левов ($1,1 млн). Об этом 1 июня сообщает БТВ.

Суд George Hodan

Согласно официальной информации, прокуратура доказала, что с период с января по октябрь 2014-го года обвиняемые, один из которых был следователем, а двое других — патрульными полицейскими, похитили со складов изъятой контрабанды 382 134 ящика сигарет.

Впоследствии указанный товар был реализован ими на местных ранках и в барах.

Коллегия Плевенского районного суда приговорила каждого из подсудимых к 10 годам тюремного заключения. При этом приговор не является окончательным, и может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.