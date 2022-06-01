Пенза, , 15:46 — REGNUM В микрорайоне Ахуны города Пензы в марте закрыли единственную баню. Жители вынуждены ездить в другие городские заведения. С просьбой возобновить ремонт общественной бани на улице Конструкторской горожане обратились к первому заместителю председателя областного правительства Олегу Ягову.

Баня

Представитель исполнительной власти региона заверил пензенцев, что деньги на ремонт будут выделены.

«Ремонт аварийной кровли и внутренних помещений будет осуществлен в течение лета, и в скором времени можно будет вновь посещать баню», — проинформировал Ягов жителей Ахун.

Координатор Левого Фронта по Пензенской области, депутат гордумы Виктор Хомец (КПРФ) считает, что останавливаться на достигнутом не стоит. Он вышел с одиночным пикетом и призвал на помощь губернатора Олега Мельниченко. Парламентарий уверен, что после ремонта и возобновления работы бани, останутся нерешенными многие проблемы. В частности, организация нормального подъездного пути.

Ранее депутаты Пензенской гордумы уже обсуждали судьбу бани в микрорайоне. По словам мэра Александра Басенко, на ремонт заведения потребуется более 10 млн рублей. При имеющихся доходах муниципального предприятия, траты никогда не окупятся.

Предлагалось на базе МУП «Пензенские бани» создать прачечную, а заработанные от ее деятельности средства направить на ремонт бани. В качестве альтернативы в микрорайоне предлагалось построить новую баню, передает «ПензаИнформ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 2012 года проводят республиканский чемпионат по банному мастерству.

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