Алма-Ата, Казахстан, , 14:52 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 июня принял участие в торжественной церемонии начала строительства нового международного терминала в аэропорту Алма-Аты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Алма-Ата (сс) selyutinm

«Пропускная способность аэропорта увеличится вдвое, до 14 миллионов пассажиров в год», — сказал президент.

Он добавил, что терминал нужно оснастить самыми передовыми технологиями. Он будет работать только с международными авиарейсами. Действующему терминалу аэропорта останутся только внутренние рейсы.

Стоит отметить, что на строительство нового терминала в Алма-Ате планируется потратить более $200 млн. Завершение строительства запланировано на лето 2024 года.