Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль. Рост голода и бедности в Афганистане привёл к невообразимым сценариям, таким как детский труд, передача детей под залог и торговля детьми. Об этом 1 июня, в День защиты детей, пишет газета «Вашингтон пост».

Дети Афганистана

По данным нескольких организаций по оказанию помощи, за восемь месяцев с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, было продано более 120 000 детей.

По мнению автора публикации, в последние месяцы ситуация в Афганистане ещё более ухудшилась, поскольку США и страны Европы сосредоточили свои усилия и средства на Украине. Одной из основных причин сокращения помощи Афганистану называют строгие законы, введенные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в отношении женщин.

Статья в «Вашингтон пост» — одна из многих, где говорится о растущей бедности в Афганистане, о продаже детей их семьями и торговле органами.