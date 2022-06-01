Таллин, 1 июня, 2022, 14:50 — ИА Регнум.

Безработица

По положению на 29 мая нынешнего года, на учете в Кассе по безработице Эстонии состояли 45 977 человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил7,1%.

Об этом сообщила пресс-служба кассы, отметив, что высокие показатели сохранились, несмотря на то, что за неделю число безработных сократилось на 150 человек.

По уездам страны самым высоким он остается в северо-восточном Ида-Вирумаа (10,7%), а самым низким — на острове Хийумаа (3,1%).

На показатели безработицы влияют и получившие международную защиту беженцы с Украины. Из них в качестве безработных зарегистрировались 4 717 человек, в том числе 404 — за последнюю неделю мая. Доля украинских беженцев в общем числе безработных достигла 10,3%.

Около 1 900 беженцев сумели найти в Эстонии работу.