Брянск, 1 июня, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль MAN накануне столкнулся с пассажирским автобусом МАЗ на улице Авиационной в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе Госавтоинспекции Брянской области.

Пресс-служба Госавтоинспекции Брянской области Повреждённый автобус

По данным полиции, 23-летний водитель грузовика при движении задним ходом выехал на проезжую часть и столкнулся с городским автобусом. В момент аварии в салоне автобуса находилось около 30 пассажиров.

В результате ДТП множественные раны локтя получила 54-летняя пассажирка автобуса.