Уфа, 1 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Цех по производству колбасных изделий предложили создать в Башкирии. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

gizypl Колбаса

Сообщается, что новое бизнес-предложение по созданию малого предприятия по производству колбасных изделий представили инвесторам сотрудники корпорации развития регионом.

Отмечается, что реализовать данный проект предлагается в селе Аскино, в котором расположено здание законсервированного объекта колбасного цеха. На реализацию данного проекта необходимо будет направить 21,3 млн рублей, в результате будет создано 28 новых рабочих мест.

«Наши бизнес-предложения всегда основываются на тщательной аналитике самых популярных направлений для развития бизнеса в регионе. Изучение точек роста Аскинского района показало, что здесь у инвесторов есть возможность локализовать ряд перспективных производств, в том числе, и выпуск продуктов мясной переработки», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития БашкириейНаиля Габбасова.

Сообщается, что возобновить работу данного цеха необходимо для увеличения количества предприятий, которые изготавливают качественную мясную продукцию для реализации ее в Башкирии.