Санкт-Петербург, 1 июня, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Фитнес-блогер Виталий Гудков подал в суд на компанию ведущей Насти Ивлеевой под названием ООО «Ивлеева Продакшн». Об этом Гудков сообщил в своих соцсетях 1 июня.

Скриншот видеоинтервью Насти Ивлеевой Настя Ивлеева

Причиной иска стал курс Ивлеевой «Лютый флекс», в котором она вместе с тренером Анной Давыдовой учит эффективному похудению. Гудков признался, что приобрёл марафон Ивлеевой — после просмотра обучающих роликов он оказался недоволен предоставляемой в нём информацией. Фитнес-тренер отметил, что на видео блогер и её помощница разрешают купившим курс есть жареный бекон и чипсы, якобы это не влияет на набор веса, а также употреблять алкоголь во время тренировки.

«Мы категорически против того, чтобы миллионы людей подвергали себя, а главное, своё здоровье опасности. Поэтому мы обращаемся с иском в суд», — объяснил фитнес-блогер. «Нам кажется, что подобный контент создан исключительно в целях заработка на наивных людях, Ивлеева баснословно обогащается», — говорит он.

Добавим, что Виталий Гудков требует от Насти Ивлеевой компенсации морального вреда. Указанная в иске сумма составляет 250 млн рублей.