Нальчик, , 14:49 — REGNUM Еще месяц смогут кататься на горных лыжах и сноубордах любители активного отдыха в горах Кабардино-Балкарии. Курорт «Эльбрус» продлил сезон катания до 3 июля, сообщили 1 июня в пресс-службе АО «Кавказ. РФ». На горнолыжном курорте продолжает работать самая высокогорная зона катания в стране — трасса Гарабаши — Мир. В 2021 году курорт также завершил горнолыжный сезон позже остальных в России - 4 июля.

«Сейчас снега наверху достаточно, чтобы обеспечить комфортное катание до конца месяца. С пяти утра до полудня на трассе также тренируются спортсмены российских сборных команд по горнолыжному спорту», — говорится в сообщении компании.

При этом не исключается и возможность схода лавин раньше 3 июля, поэтому, как только будет отмечено значительное повышение температуры воздуха и активность таяния снега возрастет, трассы сразу же закроют для катания.