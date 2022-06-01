Владимир, 1 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 12 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

1 июня выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 151 тыс. 816 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 147 тыс. 929 пациентов, в том числе 49 — за последние сутки.

За весь период скончались 3466 человек. Подтвержден один новый летальный случай.