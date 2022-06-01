Ульяновск, , 14:47 — REGNUM В Ульяновской области на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и увеличилось суточное число госпитализированных. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 1 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 202 983 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 30 и 31 мая выявлено по 30 носителей SARS-CoV-2.

Количество вылечившихся от ковида достигло 197 559 человек, доля выздоровевших составляет 97,33%. Что касается суточных данных, то 31 мая выздоровели 55 пациентов (30 мая — 54 человека), а госпитализировали в ковидные стационары 30 пациентов с коронавирусом (30 мая — восемь больных).

Число летальных исходов от ковида продолжает расти: последние трое суток в Ульяновской области умирают по два пациента с коронавирусом. Таким образом, всего в регионе умерли 4696 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сохраняется масочный режим. Среди вновь заболевающих ковидом преобладают пожилые граждане.

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