Ульяновск, 1 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и увеличилось суточное число госпитализированных. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 1 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 202 983 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 30 и 31 мая выявлено по 30 носителей SARS-CoV-2.

Количество вылечившихся от ковида достигло 197 559 человек, доля выздоровевших составляет 97,33%. Что касается суточных данных, то 31 мая выздоровели 55 пациентов (30 мая — 54 человека), а госпитализировали в ковидные стационары 30 пациентов с коронавирусом (30 мая — восемь больных).

Число летальных исходов от ковида продолжает расти: последние трое суток в Ульяновской области умирают по два пациента с коронавирусом. Таким образом, всего в регионе умерли 4696 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сохраняется масочный режим. Среди вновь заболевающих ковидом преобладают пожилые граждане.