Донецк, , 14:45 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Петровский район Донецка из артиллерии. Об этом 1 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 14:18 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность ответа России на удар Украины по российским территориям из американского оружия.