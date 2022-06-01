Таллин, 1 июня, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) задержала 28 мая нынешнего года мужчину, которого подозревают в поддержке российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило КаПо на своей странице в социальной сети.

Дрон

Поддержка СВО, по мнению КаПо, выразилась в том, что он пытался перевезти в Россию дроны для передачи их российской армии. У мужчины средних лет двойное эстонско-российское гражданство, отметили в спецслужбе Эстонии. Он был задержан при пересечении границы в Южной Эстонии.

В понедельник, 30 мая, Харьюский уездный суд по ходатайству прокуратуры взял мужчину под стражу. Уголовное производство ведет Госпрокуратура, а расследованием занимается Департамент полиции безопасности.

Прокурор Госпрокуратуры Эстонии Мелинда Юленд заявила, что «поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается в Эстонской Республике лишением свободы на срок до пяти лет». Такой поддержкой она посчитала приобретение и финансирование поставок техники для ведения боевых действий различных подразделений российской армии.