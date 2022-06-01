Иркутск, , 14:43 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 1 июня известило о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2018 г. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района со строительной организацией заключен муниципальный контракт на строительство до декабря 2021 г. средней образовательной школы на 725 учащихся в деревне Грановщина в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование».

Согласно актам о приемке подрядчиком выполнен ряд строительных работ по обустройству здания школы и прилегающей территории, которые были приняты и оплачены заказчиком за счет бюджетных средств в сумме более 28​ млн. рублей.

Вместе с тем выявлено, что работы, предусмотренные муниципальным контрактом, не выполнены в полном объёме в установленный срок, фактически школа до настоящего времени не введена в эксплуатацию, что повлекло причинение особо крупного ущерба, а также существенное нарушение интересов государства и прав несовершеннолетних на получение образования по месту жительства.

В настоящее время следователи СК проводят необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Анже». Он обвиняется о хищении денежных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Демография» из бюджетов Иркутской области и Российской Федерации по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

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