Ижевск, , 14:43 — REGNUM В Удмуртии вынесен приговор в отношении 44-летнего жителя Кезского района, который обвинялся по статье о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ель

Установлено, что в середине декабря прошлого года он совершил незаконную рубку 53 деревьев породы «ель» на территории особо защитных лесов. Объем вырубки составил около 114 кубометров. Размер ущерба составил 7,2 млн рублей.

Часть ущерба была возмещена в период рассмотрения уголовного дела. Также была изъята и реализована древесина, средства направлены в доход государства.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком один год.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области владелец ООО «Новолес» признан виновным в совершении контрабанды и приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере. Незаконно приобретенная древесина общим объёмом 23 554 м3 рыночной стоимостью более 110​ млн рублей была экспортирована за рубеж.

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