Донецк, 1 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает 1 июня представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 14:18 очередную атаку зафиксировали в СЦКК. Украинские артиллеристы с позиций в Красногоровке обстреляли Петровский район Донецка. Всего по жилым кварталам выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли Горловку и Ясиноватую.