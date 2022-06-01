Пули-Алам, Афганистан, 1 июня 2022, 14:42 — REGNUM В афганской провинции Логар в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».
По данным местных источников, молодой человек, ехавший на велосипеде, был сбит легковым автомобилем на шоссе Кабул — Логар недалёко от города Пуле-Алам, административного центра провинции.
Местные власти обвиняют в аварии водителя.
Погибшего звали Иззатулла. Несколько лет назад в бою с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб его брат, солдат правительственной армии.