Пули-Алам, Афганистан, , 14:42 — REGNUM В афганской провинции Логар в результате дорожно-транспортного происшествия погиб молодой человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дорога для велосипедистов [Полина Серова] © ИА REGNUM

По данным местных источников, молодой человек, ехавший на велосипеде, был сбит легковым автомобилем на шоссе Кабул — Логар недалёко от города Пуле-Алам, административного центра провинции.

Местные власти обвиняют в аварии водителя.

Погибшего звали Иззатулла. Несколько лет назад в бою с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погиб его брат, солдат правительственной армии.