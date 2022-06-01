Кострома, , 15:30 — REGNUM Появились первые результаты применения закона о наставниках для «трудных» подростков, принятого в Костромской области. Об этом сообщает дума региона.

Дядя Стёпа — милиционер Цитата из м/ф «Дядя Степа - милиционер». реж Иван Аксенчук.1964. СССР

Ученик 8 класса, поставленный на профилактический учёт за нарушение правил дорожного движения и плохую успеваемость в ноябре 2021 года, освободился от проблемного статуса. Его наставником выступал спикер облдумы Алексей Анохин. Юноша закончил учебный год без задолженностей, приобщился к классным мероприятиям и стал волонтёром.

Напомним, соответствующий закон был принят 1 июля 2021 года, его автором выступила прокуратура региона. Обрести наставника может любой ребёнок, состоящий на учёте в подразделениях полиции по работе с несовершеннолетними. Назначение происходит с согласия родителей и самого подростка, если ему исполнилось 10 лет.

Сейчас на учёте в правоохранительных органах состоит около тысячи костромских подростков, кураторами некоторых из них являются девять депутатов Костромской облдумы.

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