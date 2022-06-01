Минск, 1 июня, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Белоруссия не участвует в специальной военной операции России на Украине и в Донбассе, республика оказывает поддержку России согласно Уставу ОДКБ, предоставляя свою территорию для маневрирования войск. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM1 июня высказал белорусский историк и писательАлександр Усовский.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Он пояснил, что белорусские войска в спецоперации участия не принимают, они просто развёрнуты вдоль белорусско-украинской границы во избежание эксцессов с украинской стороны. Ещё Белоруссия участвует в спецоперации с гуманитарной точки зрения — принимает украинских беженцев.

«По отношению к Украине Белоруссия проводит политику «вооружённого нейтралитета». Как мне кажется, это наиболее разумный modus vivendi для Белоруссии в настоящий момент», — резюмировал Усовский.

Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта привёз на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным карту готовившегося нападения на Белоруссию и заявил, что если бы за 6 часов до операции украинской стороны не был нанесён удар по позициям ВСУ, они бы атаковали войска Белоруссии и России, находившиеся тогда на учениях.