Всеволожск, Ленинградская область, 1 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Следствие переквалифицировало уголовное дело в отношении Павла Иванова, которого обвинили в убийстве сотрудницы детского центра во Всеволожске на глазах ее сына, на более тяжкую часть статьи УК, сообщили 1 июня в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что убийство было совершено днем 29 мая во Всеволожске. 31-летний Иванов не менее пяти раз ударил ножом в грудь 35-летнюю женщину, которая незадолго до этого ушла от него.

«Мужчине предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного п. « д» ч.2 ст 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — уточнили в ведомстве.

Отметим, согласно УК РФ, Иванову грозит наказание в виде лишения свободы до 18 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненное лишение свободы.