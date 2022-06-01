Тбилиси, 1 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. За последний год в Грузии уровень детской бедности вырос на 28%. Это заявление народного защитника республики Нино Ломджария 1 июня было обнародовано на сайте службы омбудсмена.

Виллемсенс. Нищие у входа

«Существующие в стране программы по-прежнему не обеспечивают долгосрочной поддержки малоимущим семьям, — говорится в сообщении. — В государстве до сих пор нет эффективной стратегии и механизма по сокращению детской бедности и детского труда».

Ломджария отметила, что в стране зафиксировано 235 252 человека в социально незащищённых семьях с детьми. Она призвала власти провести комплекс мер, которые должны изменить ситуацию. По мнению Ломджария, нужно сделать программы соцподдержки более доступными.

Стоит отметить, что, по данным Национальной службы статистики Грузии, уровень бедности в стране в 2021 году снизился на 3,8 процентных пункта и составил 17,5% населения.