Москва, 1 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В России есть несколько тем, составляющих общенациональный консенсус. Об этом 1 июня заявил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Модест Колеров на круглом столе на тему «Россия: какой образ будущего отвечает целям национального развития?» в пресс-центре ИА REGNUM

«По поводу 9 Мая у нас существует очевидный общенациональный консенсус. Несколько лет назад 85% опрошенных считали главным праздником… 90% поддерживает «Бессмертный полк». 90% — против пенсионной реформы», — заявил Колеров.

«90% против уступок по Курилам, но сейчас этот вопрос уже устарел. 90-95% — за Крым. Это тоже консенсус», — указал он.

Он отметил, что опросы ИА REGNUM традиционно показывают 15-20% тех, кто идентифицируют себя как либеральная оппозиция.

«Их никак не становится больше 15%, ну, ситуативно может быть 20%. Но и эта либеральная часть нашего народа поддерживает общие ценности. Это и есть общий консенсус», — подчеркнул Колеров.