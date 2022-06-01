Симферополь, 1 июня 2022, 14:40 — REGNUM Дети из Донецкой Народной Республики отдыхают в оздоровительно-спортивном комплексе «Дельфин» в Бахчисарайском районе Республики Крым, об этом 1 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Дети будут отдыхать 21 день, их ждёт насыщенная культурно-оздоровительная программа. В ближайшее время, уточнил Аксёнов, в Крыму ждут детские группы из ЛНР.
В весеннюю смену Крым принял более двух тысяч детей. Основной сезон стартует с 1 июня — принять детей готовы 268 лагерей дневного пребывания детей, 45 загородных лагерей отдыха, 11 детских санаториев и 388 дневных тематических площадок на базе образовательных организаций.