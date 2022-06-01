Симферополь, 1 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Дети из Донецкой Народной Республики отдыхают в оздоровительно-спортивном комплексе «Дельфин» в Бахчисарайском районе Республики Крым, об этом 1 июня сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Крым традиционно является центром детского отдыха и оздоровления. По моему поручению сегодня оздоровительно-спортивный комплекс «Дельфин» в селе Песчаном Бахчисарайского района принял 150 детей из Донецкой Народной Республики. Сейчас они отдыхают после дороги, а вечером состоится знакомство с вожатыми и концерт», — написал в телеграм-канале глава Крыма.

Дети будут отдыхать 21 день, их ждёт насыщенная культурно-оздоровительная программа. В ближайшее время, уточнил Аксёнов, в Крыму ждут детские группы из ЛНР.

В весеннюю смену Крым принял более двух тысяч детей. Основной сезон стартует с 1 июня — принять детей готовы 268 лагерей дневного пребывания детей, 45 загородных лагерей отдыха, 11 детских санаториев и 388 дневных тематических площадок на базе образовательных организаций.