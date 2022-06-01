Москва, 1 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты подливают масло в огонь поставками Киеву вооружений, заявил 1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Соединённые Штаты не предпринимают никаких попыток для урегулирования кризиса на Украине.

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